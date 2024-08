A- A+

Lesão Finalista de Paris 2024, Bala Loka quebra o cotovelo e está fora do X Games Atleta foi sexto colocado no ciclismo BMX, na última edição dos Jogos Olímpicos

Gustavo "Bala Loka", finalista do ciclismo BMX nas Olimpíadas de Paris, quebrou o cotovelo durante um treino e está fora do X Games 2024, realizado em Chiba, no Japão.

O anúncio da lesão foi feito pelo próprio Bala Loka, nesta segunda-feira (19), em uma publicação do seu instagram.





Na postagem, Bala Loka confessou que caiu ao tentar realizar uma manobra de wallride, que consiste em subir em uma parede com a bicicleta, em um ângulo de aproximadamente 45 graus.

"Foi uma queda que não vi chegando, e o resultado foi um osso rachado", disse.

O ciclista revelou que passou por uma cirurgia no último sábado (17), em que foi preciso colocar uma chapa e oito parafusos no braço.

Segundo Bala Loka, o tempo de recuperação é de um mês e meio, o que o deixa de fora do X Games, que acontece nos dias 21 e 22 de setembro.

"Com muita tristeza, tenho que anunciar que não poderei ir ao Japão em setembro para competir no X-Games Park. Esse era um dos meus maiores sonhos, mas, infelizmente, por conta dessa queda, não estarei 100% para competir. É muito frustrante, mas talvez não fosse o momento certo para eu estar lá", afirmou.

Bala Loka em Paris

Bala Loka fez história nas Olimpíadas de Paris ao ser o primeiro atleta brasileiro a chegar na final do ciclismo BMX.

Na ocasião, Bala Loka ficou no quase e ficou com a sexta melhor pontuação.

