Técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho engata namoro com Ana Paula Araújo, diz revista

O amor está no ar na quadra de vôlei. Técnico do time masculino do Brasil, Bernardinho, que se separou de Fernanda Venturini em 2020, engatou um namoro com a jornalista da TV Globo Ana Paula Araújo.

Apesar de não terem compartilhado nenhum registro nas redes sociais, o casal está junto há quatro meses, segundo a revista Veja.

Ainda conforme a revista, Bernardinho, de 64 anos, e Ana Paula Araújo, de 52, teriam anunciado o namoro para amigos próximos durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A jornalista namorou por quatro anos o advogado Pedro Corrêa, e é mãe de Melissa, de 18 anos, fruto do casamento com o empresário Christiano Londres, que durou de 2004 a 2011.

Bernardinho, por sua vez, foi casado com a ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini por 21 anos. Eles se separaram em outubro de 2020, e tiveram duas filhas juntos, Júlia e Vitória. Antes, o treinador da seleção foi casado e teve um relacionamento com a ex-jogadora de vôlei Vera Mossa, com quem teve Bruninho.

O treinador marcou época dirigindo a seleção brasileira masculina de vôlei. Entre as conquistas acumuladas estão dois ouros olímpicos (2004 e 2016), duas pratas (2008 e 2012) e três títulos mundiais (2002, 2006 e 2010), além de oito Ligas Mundiais. Nos Jogos de Paris, o time brasileiro perdeu nas quartas de final para os Estados Unidos.

