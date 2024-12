Apresentado, Rayan foca em perfil experiente para ajudar o Náutico

A- A+

O Náutico tem focado em trazer reforços com um perfil mais “cascudo” para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um dos exemplos é o do zagueiro Rayan, apresentado nesta sexta (13), no Centro de Treinamento Wilson Campos. Aos 34 anos e com passagens por clubes como Ponte Preta, Guarani, Londrina e Criciúma, o defensor destacou o lado experiente para ajudar os companheiros na temporada.

“Já vivi muita coisa no futebol e é sempre um prazer orientar a rapaziada mais nova. Também quero que eles estejam aqui para competir comigo. Já conhecia alguns jogadores por ter jogado contra. Joguei com Paulo Sérgio na Ponte Preta e tenho amigos em comum com Bruno Mezenga. Tive uma conversa com Marquinhos (Santos, técnico) também. Sinto que será um ano bom para mim”, apontou.

Além de Rayan, o Náutico deve oficializar em breve a contratação do zagueiro Fagner Alemão, também de 34 anos, que estava no Operário-PR. O jogador já vestiu as camisas de Avaí, Brusque e Chapecoense, além de ter atuado no Al Hazm Rass, da Arábia Saudita. Outro que está próximo de acerto é Léo Coltro, vindo por empréstimo do Porto Vitória-ES.

