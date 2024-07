Veja quanto os medalhistas olímpicos como Rayssa Leal recebem de Bolsa Atleta

Após a skatista Rayssa Leal conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris-2024, surgiram dúvidas nas redes sociais sobre o incentivo do Governo Federal: o Bolsa Atleta.

Alguns perfis chegaram a divulgar, a partir do último domingo (28), que Rayssa receberia apenas R$ 410,00.

Por meio de nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) afirmou que isso se trata de informação.

O valor de R$ 410,00 é referente à categoria estudantil do Bolsa Atleta, que chega até R$ 3.437,00 para atletas olímpicos e paralímpicos.

Quanto Rayssa Leal ganha de Bolsa Atleta?

A skatista recebeu em 2024 o benifício do Bolsa Pódio que é destinado para “atletas que estão entre os 20 primeiros do ranking mundial ou ranking olímpico praticantes de modalidades individuais que compõem o programa de competições dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos e dos Jogos Surdolímpicos, de verão ou de inverno”.

Essa bolsa pode chegar até R$ 16.629,00. Rayssa Leal recebe faz parte do programa desde 2022, quando já ingressou recebendo o bolsa pódio. Atualmente, a skatista recebe R$ 15 mil.

"Desde 2022, a skatista faz parte do programa e já ingressou no ano sendo contemplada com a bolsa Pódio. No ano seguinte, foi beneficiada com a bolsa Olímpica, pois não houve registro de inscrição no benefício Pódio, e em 2024 a atleta voltou a receber os valores da mais alta categoria do programa de alto rendimento, explicou a Secom.