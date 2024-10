Real Madrid, Bayern de Munique e mais; veja onde assistir aos jogos da Champions desta quarta (2)

A- A+

Após a abertura da segunda rodada da Liga dos Campeões nessa terça (1º), mais nove jogos prometem agitar a competição nesta quarta-feira (2). Dentre os destaques, o Real Madrid, atual campeão do torneio, visita o Lille, na França. Já o Bayern de Munique irá até Birmingham, na Inglaterra, enfrentar o Aston Villa. Ambos os jogos acontecem às 16h (horário de Brasília).

No mesmo horário, também acontece Benfica x Atlético de Madrid, Liverpool x Bologna, RB Leipzig x Juventus, Dínamo de Zagreb x Mônaco e Sturm x Club Brugge.

Mais cedo, às 13h45 (horário de Brasília) dois jogos abrem o dia: Shakhtar Donetsk x Atalanta e Girona x Feyenoord.

Lille x Real Madrid

Jogando com o apoio do seu torcedor, o Lille busca se recuperar da derrota por 2 a 0 para o Sporting, na estreia da Champions. Para o jogo contra o Real Madrid, os franceses depositam suas esperanças no artilheiro do time na temporada com sete gols, o canadense Jonathan David.

Já o Real começou bem na Champions e venceu o Stuttgart na primeira rodada por 3 a 1. Para o jogo desta quarta, apesar do desfalque do goleiro Courtois - fora por lesão -, os Merengues devem contar com o retorno de Mbappé, que até então estava afastado por estar machucado.

Prováveis escalações

Lille: Chevalier; Meunier, Diakité, Mandi, Bakker; André, Bouaddi; Zhegrova, Cabella, Sahraoui; David. Técnico: Bruno Genésio.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Éder Militão, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Rodrygo, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Onde assistir: TNT Sports e Max.

Aston Villa x Bayern de Munique

De volta à Liga dos Campeões depois de 41 anos, o Aston Villa retornou a competição em grande estilo ao vencer o Young Boys fora de casa por 3 a 0. Os ingleses, aliás, tem boas recordações diante de seu adversário desta quarta. Foi diante do Bayern que os Leões conquistaram a única Champions de sua história, na temporada 1981/1982.

Os Bávaros, entretanto, prometem ser um adversário difícil. Na primeira rodada, para se ter uma noção, a equipe goleou o Dínamo de Zagreb por um incrível 9 a 2. Harry Kane, autor de quatro gols no duelo e dez na temporada, promete ser a maior dor de cabeça para os ingleses.

Prováveis escalações

Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres e Digne; Onana, Tielemans, Bailey, Rogers e Ramsey; Watkins. Técnico: Unai Emery

Bayern de Munique: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Onde assistir: Space e Max.

Outros jogos

Shakhtar Donetsk x Atalanta (13h45) - Space e Max.

Girona x Feyenoord (13h45) - TNT Sports e Max.

Benfica x Atlético de Madrid - (16h) - Max.

Liverpool x Bologna (16h) - Max.

RB Leipzig x Juventus (16h) - Max.

Dínamo de Zagreb x Mônaco (16h) - Max.

Sturm x Club Brugge 916h) - Max.

