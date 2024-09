Rebecca Cheptegei: quadro de atleta olímpica ugandesa atacada por namorado é 'crítico'

A- A+

Rebecca Cheptegei, atleta ugandesa que disputou a maratona nos Jogos Olímpicos de Paris, foi hospitalizada no Quênia após ter sido supostamente atacada por seu namorado e seu estado é "crítico", informou a polícia do país africano.

"Cheptegei está em cuidados intensivos em estado crítico, com queimaduras em 80% do corpo", declarou à imprensa nesta terça-feira (3) Owen Menach, diretor do hospital onde a atleta está internada.

"Estamos fazendo todo o possível para salvar sua vida", acrescentou Menach, que também informou que o suposto agressor, atendido no mesmo hospital, tem queimaduras em 30% do corpo.

O pai e a irmã de Cheptegei já estão no local para acompanhar a evolução de seu quadro.

A maratonista de 33 anos foi agredida por seu namorado, o também atleta queniano Dickson Ndiema Marangach, que teria entrado na casa da corredora no condado de Trans-Nzoia no domingo por volta das 14h locais e esperado que ela e os filhos retornassem da igreja.

"Dickson jogou gasolina em Rebecca e depois ateou fogo sobre ela", afirmaram os relatórios policiais, acrescentando que as chamas também feriram o suposto agressor.

De acordo com a polícia, os vizinhos resgataram o casal e os levaram ao hospital do condado de Kitale, onde foram internados "com múltiplas queimaduras".

As forças de segurança não mencionaram se os filhos da corredora de longa distância ficaram feridos.

"Discussões constantes"

Segundo a imprensa local, a família indicou que Cheptegei comprou um terreno na localidade de Endebess, a 25 quilômetros da fronteira com Uganda, e construiu uma casa para poder treinar na região.

A polícia também descobriu que o casal tinha "discussões familiares constantes" e agora está investigando o caso.

O presidente do Comitê Olímpico do Uganda, Donald Rukare, declarou que a atleta foi "brutalmente atacada" e desejou sua plena recuperação.

"Todos devemos dizer NÃO à violência, especialmente contra as mulheres. É totalmente inaceitável e condenamos este ataque", escreveu Rukare em sua conta na rede social X.

A federação de atletismo de Uganda também lamentou o ocorrido e publicou no X que Cheptegei "sofreu ferimentos graves".

Rebecca Cheptegei ficou em 44º lugar na maratona de Paris-2024.

Em 2021, no Quênia, o assassinato da atleta Agnes Tirop, de 25 anos, encontrada esfaqueada em sua casa, horrorizou o país.

Seu ex-marido, Emmanuel Ibrahim Rotich, foi a julgamento acusado de homicídio em 2023. Ele negou os fatos e o julgamento ainda está em andamento.

