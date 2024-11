A- A+

Vôlei Recife Vôlei estreia na Superliga B contra o Louveira, no dia 6 de dezembro, no Geraldão Dos 14 participantes da Superliga B, apenas dois irão subir de divisão

Está definida a estreia do Recife Vôlei na Superliga B 2024/2025. A terceira colocada na última edição da competição vai enfrentar o Louveira/SP, no dia 6 de dezembro, às 20h, no Geraldão. A equipe inicia em busca de uma das duas vagas na Superliga A 2025/2026.

"A expectativa é a melhor possível. Queremos muito ver o Geraldão cheio novamente, com aquele apoio que apenas a torcida pernambucana sabe dar. A gente montou um grupo muito equilibrado, que tem uma mistura de atletas experientes com atletas que estão surgindo no cenário nacional do vôlei brasileiro", disse o técnico do Recife Vôlei, Adalberto Nóbrega.

Participam da Superliga B, ao todo, 14 equipes, que duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano. Passam para os playoffs os oito primeiros. As quartas de final deverão ser disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso para a Superliga A.

Na temporada passada, o Recife Vôlei chegou até a semifinal, quando perdeu para o campeão Mackenzie. Ainda assim, a temporada terminou com um saldo muito positivo, já que foi a primeira vez que uma equipe do Nordeste ficou entre as três primeiras posições do torneio. Para o técnico Adalberto Nóbrega, a boa campanha do último ano mostra evolução do clube enquanto projeto.

“Foi uma competição muito equilibrada, e conseguimos atender a todas as expectativas de todo mundo que estava acompanhando a equipe. Acho que o Recife Vôlei está no caminho certo. O fato de não ter subido para a Superliga A não diminuiu a imagem do projeto. A gente vai subir no momento certo. O projeto está ganhando maturidade, corpo e credibilidade cada vez maior a nível nacional, então isso é importante", explicou o treinador.

Para lutar jogo a jogo pelo acesso, a equipe se reforçou. Chegaram, ao todo, 11 atletas. São elas: a líbero Paloma Gissoni; as levantadoras Thaynã Moraes, Maria Clara; as centrais Raquel Buriti e Dani Suco; as ponteiras Mari Cassemiro, Mayara Souza e Beatriz Amaral; as opostas Natiele Gonçalves, Evellyn Silva e Izabela Balinhas.

Além disso, o clube também renovou a líbero Ju Paes, a ponteira Sassá Victoria, a central Rosana Prysthon e a levantadora Mari Barreto, atletas que foram destaque na temporada passada da Superliga B Feminina.

