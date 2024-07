Ataques paralisam rede ferroviária na França horas antes da cerimônia de abertura da Olimpíada

A rede ferroviária francesa de alta velocidade foi atingida na sexta-feira (26), por atos de vandalismo generalizados e "criminosos", incluindo ataques incendiários, que paralisaram várias linhas que ligam Paris ao resto da França e a países vizinhos horas antes da grande cerimônia de abertura da Olimpíada.

Hours before the opening ceremony of the Olympics in Paris: A combined attack was carried out on the high-speed train system in France.



