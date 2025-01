Renato Moicano é chamado de última hora para enfrentar Makhachev por título do UFC; saiba onde ver

A- A+

O lutador brasileiro Renato Moicano recebeu a chance de sua vida ao ser chamado de última hora para a disputa de cinturão dos pesos-leves (-70,3 kg) do UFC contra o atual campeão Islam Makhachev, que acontecerá neste sábado (18). Em vídeo publicado no Instagram, o presidente do UFC, Dana White, afirma ter recebido uma ligação da equipe do então desafiante, Arman Tsarukyan, alegando que o lutador estaria com dores severas nas costas devido a uma lesão de última hora.



Inicialmente, o brasileiro enfrentaria Beneil Dariush no mesmo UFC 311, mas com mudanças de última hora e para manter uma disputa de cinturão no evento, White escolheu chamar o brasileiro para uma disputa de cinturão no dia anterior ao evento ressaltando que ele seria a melhor escolha por conta da sequência de vitórias que está tendo na organização.

"Moicano é muito bom, carrega a maior sequencia de vitória entre o top 10 [dos melhores lutadores do peso] e com três das últimas lutas sendo finalizadas antes do fim", disse White. E ressaltou: "Ele é um animal".

O brasileiro chega para a luta como um grande azarão, tendo em vista a sequência de vitórias do atual campeão e melhor do mundo peso-por-peso, mas se vencer poderá comemorar o seu primeiro título já no final da carreira e podendo quebrar um recorde de ser o primeiro a vencer um cinturão na categoria dos pesos-leves acima dos 32 anos.

CARD PRINCIPAL:

Peso-leve: Islam Makhachev x Renato Moicano

Peso-galo: Merab Dvalishvili x Umar Nurmagomedov

Peso-meio-pesado: Jiri Prochazka x Jamahal Hill

Peso-médio: Kevin Holland x Reinier de Ridder

CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Payton Talbott x Raoni Barcelos

Peso-pesado: Jailton Almeida x Serghei Spivac

Peso-meio-pesado: Billy Elekana x Bogdan Guskov

Peso-leve: Grant Dawson x Carlos Diego Ferreira

Peso-médio: Zachary Reese x Azamat Bekoev

Peso-galo: Karol Rosa x Ailín Pérez

Peso-galo: Rinya Nakamura x Muin Gafurov

Peso-galo: Ricky Turcios x Benardo Sopaj

Peso-mosca: Tagir Ulanbekov x Clayton Carpenter

Renato Moicano x Islam Makhachev - saiba onde assistir

Transmissão: UFC Fight Pass

Local: Inglewood, Estados Unidos

Data: 18/01

