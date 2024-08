A- A+

Futebol Série D: CBF divulga as datas dos jogos entre Retrô x Manauara Confrontos válidos pelas oitavas de final acontecerão dias 11 e 17 de agosto

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou as datas dos jogos das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Retrô enfrentará o Manauara nos dias 11 e 17 de agosto. O duelo de ida será na Arena de Pernambuco, enquanto o da volta acontecerá no Ismael Benigno, em Manaus.

O Retrô vem de classificação diante do América-RN, após dois empates e vitória nas penalidades, por 7x6. Já o Manauara eliminou o Tocantinópolis, com um empate e um triunfo.

Neste ano, Retrô e Manauara se enfrentaram na primeira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, a Fênix de Camaragibe conseguiu classificação ao vencer pelo placar de 2x1, fora de casa.

