CAMPEONATO PERNAMBUCANO Retrô e Jaguar ficam no empate pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano Radsley marcou para a Fênix, enquanto Pedro Maycon balançou as redes para a equipe de Jaboatão

Retrô e Jaguar empataram por 1x1 neste sábado (25), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano.

Os dois gols da partida foram marcados no segundo tempo. Radsley abriu o placar para a Fênix de Camaragibe aos três minutos, com um chute de fora da área.

Para empatar, o atacante Pedro Maycon marcou aos 32 minutos, após receber um cruzamento de Grafite.

Com o resultado, o Retrô subiu uma posição na tabela do Pernambucano, saindo do 6º para o 5º lugar, enquanto a equipe de Jaboatão dos Guararapes permaneceu na 4ª colocação, com cinco pontos.

O próximo compromisso da Fênix no Estadual será nesta terça-feira (28), às 20h, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda. Já o Jaguar enfrenta o Sport na quarta-feira (29), às 20h, na Ilha do Retiro.

