Comitê Olímpico Rio de Janeiro e Niterói apresentam ao COB carta de postulação à sede conjunta do Pan de 2031 São Paulo também demonstrou interesse em receber a competição continental. Assembleia do Comitê se reunirá em janeiro para definir representante brasileira

As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói entregaram nesta terça-feira (3), ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), o documento que formaliza o interesse das duas cidades em organizarem de forma conjunta os Jogos Pan-americanos de 2031. Além dos municípios cariocas, São Paulo também demonstrou interesse em realizar o evento.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves, prefeiro de Niterói, estiveram presentes no Centro de Treinamento do COB, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, um dos legados dos Jogos Pan-americanos Rio 2007, e oficializaram para o Presidente do COB, Paulo Wanderley, a intenção em receber o evento multiesportivo continental. As propostas serão enviadas para análise do Conselho de Administração do COB, que as encaminhará para a Assembleia da entidade.

A decisão da cidade brasileira concorrente ao Pan de 2031 será tomada pela Assembleia Geral do COB após a segunda quinzena de janeiro. Na Assembleia, as cidades candidatas apresentarão suas propostas e caberá ao colegiado do COB definir a representante brasileira para a Panam Sports.

“Rio de Janeiro e Niterói são cidades esportivas, celeiros de grandes atletas, assim como São Paulo. Agora cabe à Assembleia do COB definir o melhor projeto entre as duas candidaturas em um processo natural e protocolar que deve ser feito. Com a concorrência entre duas propostas, nós acreditamos na possibilidade de uma candidatura muito forte do Brasil”, enfatizou Paulo Wanderley, destacando o Parque Aquático Maria Lenk como um legado dos Jogos Pan-americanos Rio 2007. O local está sob concessão para o COB até 2048 e abriga o principal centro de treinamento de alto rendimento do país.

Segundo cronograma estabelecido pela Panam Sports, entidade principal do esporte na Américas, o COB tem até o dia 31 de janeiro de 2025 para oficializar a candidatura brasileira à entidade continental. Junto a este documento, deverão ser encaminhadas cartas assinadas pelos representantes dos três níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal) se comprometendo a cumprir todos os requisitos e oferecendo as garantias necessárias para a realização da competição. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura.

Após o recebimento da documentação, a Panam Sports comunicará às cidades postulantes os próximos passos do processo eleitoral. A escolha da sede dos Jogos Pan-americanos de 2031 ocorrerá na Assembleia Geral da Panam Sports, durante a realização dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai.

O Brasil já recebeu os Jogos Pan-americanos em 1963, em São Paulo, e em 2007, no Rio de Janeiro.

