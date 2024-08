Rodri e Morata são suspensos pela Uefa após cânticos ofensivos a Gibraltar e desfalcam Espanha

O cântico "Gibraltar é espanhol" entoado pelo meio-campista Rodri e o centroavante Morata na conquista da Eurocopa não passou impune.

Considerado ofensivo pela Uefa, o ato gerou uma suspensão de um jogo para a dupla, que não defenderá a Espanha diante da Sérvia na abertura da Liga das Nações, em setembro.

Um dia após a Espanha se sagrar campeã europeia, Rodri e Morata desfilavam na celebração do título pelas ruas de Madri e lideraram a multidão de torcedores a cantar a música que reivindica a soberania espanhola sobre Gibraltar.

A Uefa julgou os jogadores e definiu a punição de uma partida nesta quarta-feira (7) após violação dos princípios gerais de conduta da entidade, alegando que não devem "usar eventos esportivos para manifestações de natureza não esportiva e por desacreditar o esporte do futebol, e a Uefa em particular".

O primeiro jogo oficial da Espanha como campeã europeia ocorre no dia 5 de setembro, na largada da nova edição da Liga das Nações, contra a Sérvia, e Rodri e Morata serão desfalques de peso por causa da suspensão.

A Federação de Futebol de Gibraltar, que fica ao extrema sul da Espanha como um território britânico há mais de 300 anos, entrou com uma queixa formal na Uefa reclamando da postura dos jogadores e cobrando uma punição exemplar. A entidade optou por pena de uma partida.