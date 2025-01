A- A+

Acidente Rodrigo Garro, do Corinthians, atropela e mata um motociclista na Argentina, diz jornal Jogador argentino foi detido após testar positivo no bafômetro

Durante seu último final de semana de folga antes de se reapresentar, Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, se envolveu em um acidente na Argentina. O jogador atropelou e matou um motociclista na cidade de General Pico, na província de La Pampa, e está detido pelas autoridades locais até o fim das investigações do acidente. A informação é do jornal argentino 'Olé'.

De acordo com o Ministério Público da Argentina, que está conduzindo as investigações, o jogador do Corinthians viajava com um acompanhante - que saiu ileso do acidente - e teve uma forte batida com o motociclista. Ainda segundo o MP, Garro testou positivo no bafômetro realizado após o incidente.

Veja também

Casamento Concierges de luxo, chefs, designers florais: veja curiosidades sobre festa de casamento de Hulk