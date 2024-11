Jogo entre Romênia e Kosovo é suspenso por cânticos de torcedores no estádio

O jogo entre Romênia e Kosovo, pela quinta rodada da Liga C (terceira divisão) da Liga das Nações da Uefa, foi interrompido e suspenso nesta sexta-feira (15) em Bucareste, depois de cânticos de torcedores contra os jogadores kosovares.

A partida iria terminar com o 0 a 0 inicial, mas nos acréscimos os jogadores de Kosovo abandonaram o campo quando os torcedores romenos gritavam "Sérvia! Sérvia!".

As autoridades decidiram depois suspender definitivamente o jogo.

UEFA's official communication:



"The UEFA Nations League match between Romania and Kosova has been abandoned. UEFA will communicate further information in due course."