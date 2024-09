A- A+

Paralimpíadas Rosicleide Andrade conquista primeira medalha do judô em Paris Portiguar garantiu o bronze na categoria até 48 quilos da classe J1

A potiguar Rosicleide Andrade viveu um momento especial na manhã desta quinta-feira (5) na Arena do Campo de Marte, pois derrotou a argentina Rocio Ledesma Dure por ippon e conquistou a medalha de bronze na disputa da categoria até 48 quilos da classe J1 (atletas cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância), a primeira do judô brasileiro nos Jogos Paralímpicos de Paris (França).

“Estou muito feliz e ao mesmo tempo sem acreditar ainda. Eu fiz um ciclo [paralímpico] muito bom. No meu primeiro ciclo [alcancei] alguns títulos muito importantes, como o ouro no Parapan-americano, e agora sendo medalhista de bronze na Paralimpíada, em minha primeira Paralimpíada. Estou muito feliz e não consigo explicar ainda o que estou sentindo”, declarou Rosicleide.

Outro atleta da classe J1 que teve a oportunidade de conquistar uma medalha nesta quinta foi o manauara Elielton Oliveira, que foi derrotado por ippon pelo indiano Kapil Parmar na disputa de bronze da categoria até 60 quilos. Já na classe J2, o Brasil também esteve perto de conseguir outra medalha, mas ficou no quase. Na categoria até 60kg, também na disputa do bronze, Thiego Marques perdeu por ippon para o argelino Ishak Ouldkouider.

Veja também

CONTEÚDO DE MARCA Superbet é confiável?