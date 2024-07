A- A+

Emoção Bordadeiras que produziram as roupas do Brasil para a Olimpíada se emocionam em Paris; veja Essa foi uma das maiores polêmicas antes do início das disputas esportivas na França

A roupa da delegação brasileira para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris gerou muita polêmica nas redes sociais. Algumas bordadeiras que participaram da confecção ficaram emocionadas durante a passagem do Time Brasil, nesta sexta-feira (26).

Em vídeo divulgado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), as bordadeiras estavam eufóricas e celebraram o momento.

Os atletas foram com camisetas verde e amarelas, além de calça ou saia branca. Todos estavam com uma jaqueta jeans, que tem um animal representativo da fauna brasileira como onças, tucanos e araras.

O design foi desenvolvido por um grupo de bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, município do Rio Grande do Norte com menos de 2.500 habitantes.

Através do Sebrae, essas bordadeiras conseguiram a parceria com a marca Riachuelo para produzir as peças da delegação brasileira.



Defesa

O presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), rebateu as críticas às roupas que serão utilizadas pelos atletas durante a cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024.

"Não é Paris Fashion Week, são os Jogos Olímpicos. Então nosso foco está nisso", disse o presidente do COB, Paulo Wanderley.

"A gente sempre tem comentários excelentes, basta ver os vídeos dos próprios atletas nas redes sociais", completou o mandatário.

