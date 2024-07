A- A+

RELÍQUIA Santa Cruz: pesquisadores encontram escudo da bandeira do 1º título estadual do Tricolor, em 19 Objeto, que foi encontrado no acervo de Jota Soares, será exposto no Museu do Homem do Nordeste

Momento histórico para os amantes do futebol pernambucano, especialmente para os torcedores do Santa Cruz. Foi reencontrado o escudo da bandeira do Tricolor, que esteve presente na comemoração do primeiro título pernambucano da Cobra Coral, em 1931.

O que para alguns pode ser apenas um pedaço de tecido, para outros é a história retratada em um recorte de bandeira, de um passado de glórias que resultou em quatro títulos estaduais somente na década de 1930, sendo três consecutivos (1931, 1932 e 1933).

O "tesouro" foi encontrado por técnicos da equipe da Coordenação de Documentação e Pesquisas (Cdoc) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), durante uma reorganização do acervo do jornalista, cineasta e ator Jota Soares.

O acervo de Jota foi adquirido pela Fundaj na década de 80, mas o escudo do Tricolor havia passado despercebido. Segundo a coordenadora do Cdoc, Sylvia Couceiro, o objeto estava dentro de uma embalagem de disco.

“Todo o acervo de Jota Soares é grande e riquíssimo, pois conta com milhares de itens como periódicos, fotografias, discos e outros documentos ligados à história do cinema e do futebol. Por ter sido acondicionado, por Jota Soares, dentro de uma caixa de disco, não poderíamos imaginar que o escudo pertencente à bandeira de 1931, do Santa Cruz, estivesse no acervo da Fundaj", explicou Sylvia.

Na embalagem, Jota Soares, que era torcedor do Santa Cruz, deixou registrado que recebeu a bandeira com o escudo de presente do amigo Waldomiro Silva, em 1972 - mais de 40 anos após a conquista do primeiro título estadual.

Segundo o jornalista, o tecido da bandeira se deteriorou com o tempo, mas o escudo continuou intacto.



Após ser reencontrado, o objeto foi enviado ao Laboratório de Pesquisa, Conservação e Restauração de Documentos e Obras de Arte Antônio Montenegro (Laborarte) para que seja feita a higienização e a planificação. Depois desse processo, a peça será enviada ao acervo do Museu do Homem do Nordeste.

O museu fica localizado no bairro de Casa Forte, na cidade do Recife, e funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h nos dias de semana e das 13h às 17h nos sábados, domingos e feriados.

A entrada custa R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). Nos domingos e feriados, a visitação é gratuita.

O escudo



O primeiro escudo do Santa Cruz foi desenhado por Teófilo de Carvalho, símbolo importante na história do clube pernambucano.

Lacraia, como era conhecido, desenvolveu o escudo no formato de âncora, com gomos vermelhos do lado esquerdo e preto à direita, com as iniciais do clube "SCFC" sobrepostas.

Na década de 70, uma mudança estatutária inverteu as cores vermelha e preta, que seguem na mesma ordem até os dias de hoje.

Escudo atual do Santa Cruz. Foto: Divulgação/Santa Cruz

Primeiro título



A primeira conquista do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano aconteceu em 1931. O formato da competição era de pontos corridos, disputados em um único turno e com a participação de 11 times.

O Tricolor chegou à última rodada invicto e já campeão, pois não poderia ser alcançado pelo rival Náutico.

Os principais jogadores desse título eram Tará, Valfrido e Sherlock, nomes citados na anotação de Jota Soares.



Elenco do Santa Cruz campeão em 1931. Foto: Reprodução/Arquivo Coral

