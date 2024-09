A- A+

Futebol Feminino São Paulo x Corinthians: saiba onde assistir ao primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino Tricolores vão em busca do seu primeiro título da competição, enquanto as Alvinegras sonham com o quinto troféu consecutivo

De um lado, o sonho de conquistar o primeiro título nacional. De outro, a chance de faturar o quinto troféu consecutivo. Nesse cenário, São Paulo e Corinthians jogam a primeira partida da final do Brasileirão Feminino este domingo (15), às 10h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi.





A partida terá transmissão da TV Globo e TV Brasil, na TV aberta; do Sportv, na TV fechada; e do Canal Goat, no YouTube.

São Paulo

As tricolores chegam para o jogo sonhando em conquistar seu primeiro título nacional após elimanarem a Ferroviária nos pênaltis por 3 a 0, nas semifinais. Antes disso, nas quartas de final, a vítima foi o Grêmio, após uma vitória por 2 a 1, no primeiro jogo, e um empate em 0 a 0, no segundo.

Na primeira fase, a equipe fez uma campanha bastante segura, garantindo a terceira colocação com nove vitórias, três empates e três derrotas.

Corinthians

Por outro lado, as corinthianas podem faturar o quinto título consecutivo da competição e chegarem a seis no total. Na fase anterior, a equipe eliminou outro rival: o Palmeiras. Na ocasião, uma vitória por 3 a 1 na ida e uma derrota por 2 a 1 na volta foram suficientes para selar o lugar das Alvinegras na final.

Na fase de quartas, a vítima foi o RB Bragantino após conquistarem m empate em 1 a 1 e uma vitória por 1 a 0.

Na primeira fase, campanha irretocável das corinthianas.Treze vitórias, um empate e apenas uma derrota renderam ao time a primeira colocação isolada, com o aproveitamento de quase 90%.

Retrospecto

No retrospecto recente, quem tem levado a vantagem é o Corinthians. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias para as Alvinegras e apenas uma para as Tricolores.

Nesta edição do Brasileirão, aliás, as duas equipes já se enfrentaram na primeira fase. Jogando na Neo Química Arena, o Corinthians saiu vencedor por 3 a 2 após uma virada nos últimos minutos, quando marcou dois gols aos 48 e 54 min do segundo tempo.

Destaques

Do lado do São Paulo, os destaques são Ariel, artilheira do time na competição com seis gols, e Carlinha, a goleira da equipe, responsável por defender três pênaltis na fase anterior.

Já pelo Corinthians, Victória Albuquerque, vice-artilheira do campeonato, e Jheniffer Corinali e Duda Sampaio, presentes na campanha da seleção brasileira que rendeu a prata nos Jogos Olímpicos, são outros destaques do time.

