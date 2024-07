A- A+

Copa do Mundo de 2030 Espanha divulga 11 sedes para a Copa do Mundo de 2030; confira imagens dos estádios País será uma das seis sedes do torneio, que chegará aos 100 anos na edição

A Espanha divulgou as prováveis 11 sedes do país para a Copa do Mundo de 2030 na manhã desta quinta-feira (18).

A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca, que confirmou ainda que as sedes estarão distribuídas em nove cidades.

Ao todo, a proposta prevê duas sedes em Madrid e em Barcelona, e uma em Bilbao, San Sebastián, La Coruña, Saragoça, Sevilha, Málaga e Gran Canaria.

Dentre os estádios, estariam inclusos o emblemático Santiago Bernabéu, do Real Madrid, cotado para ser a final da competição.

Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Foto: Reprodução.

Outro estádio clássico presente na edição seria o Camp Nou, estádio do Barcelona que, no momento, está passando por reformas.

Projeção do Camp Nou após a reforma. Foto: Reprodução.

O número atual de locais é menor que a ideia inicial do governo espanhol, que previa as sedes de Vigo e Valência, totalizando 13. Entretanto, nem a Fifa, nem Portugal e nem Marrocos - outros países-sedes - aprovaram a proposta.

A proposta das sedes para a Copa do Mundo de 2030 deverá ser apresentada no dia 31 de julho e então ser aprovada pela Fifa.

Oficializadas as 11 sedes da Espanha para a Copa do Mundo de 2030:



️ Santiago Bernabéu

️ Metropolitano

️ Camp Nou

️ RCDE Stadium

️ La Cartuja

️ La Rosaleda

️ La Romareda

️ San Mamés

️ Reale Arena

️ Riazor

️ Gran Canaria



Copa do Mundo de 2030

Além da Espanha, mais cinco países receberão jogos da Copa do Mundo de 2030, que será jogada em três continentes.

Argentina, Uruguai e Paraguai representarão as sedes da América do Sul, onde serão realizadas as partidas de abertura.

Já Espanha e Portugal, na Europa, e Marrocos, na África, receberão as demais partidas.

A Copa do Mundo de 2030 será histórica por completar 100 anos de existência. A primeira edição do torneio aconteceu no Uruguai, em 1930, e teve a seleção anfitriã como a primeira vencedora do torneio.

