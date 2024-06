Seleção Brasileira de Basquete define grupo que disputará Pré-Olímpico

A- A+

A Seleção Brasileira masculina de basquete encerrou nesta terça-feira (18), os treinos em Blumenau visando o Pré-Olímpico de Riga, na Letônia. Com uma semana de trabalho, o técnico Aleksandar Petrovic definiu os atletas que viajam para a Europa nesta quarta, para treinos e amistosos contra Polônia, Croácia e Eslovênia. A estreia no Pré-Olímpico será no dia 2 de julho, contra Montenegro.

Se despedem do grupo Elinho, Gabriel Jaú e Gui Deodato. Os jovens Mathias e Reynan, que treinavam como convidados, também não viajam. Estão na delegação: Alexey, Raul Neto, Benite, Gui Santos, Léo Meindl, Didi, Bruno Caboclo, Tim Soares, Cristiano Felício, Georginho, Lucas Dias e Mãozinha.

Se recuperando de lesão na panturrilha em São Paulo, Yago também viaja com o time para a Europa. E Marcelinho Huertas se junta ao grupo em Zagreb, na Croácia, somando 14 jogadores para o período final de preparação antes do Pré-Olímpico.

A Seleção terá três amistosos na Europa: dia 24, contra a Polônia; dia 26, diante da Croácia; e dia 28, contra a Eslovênia. Ao fim dos duelos, Petrovic definirá os 12 para a competição que dá ao campeão a vaga em Paris 2024.

O Pré-Olímpico em Riga, de 2 a 7 de julho, terá Brasil, Letônia, Camarões, Geórgia, Filipinas e Montenegro. Na primeira fase, o Brasil pega montenegrinos e camaroneses. Os dois melhores vão às semifinais, cruzando com letões, georgeanos e filipinos.

Apenas os campeões garantem vaga nos Jogos Olímpicos. Caso o Brasil vença a disputa do Pré-Olímpico, o país estará no Grupo B junto com a França, Alemanha e Japão.

Convocação Pré-Olimpico Riga 2024

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Alexey Borges - Hakro Merlins-ALE

Yago dos Santos - Estrela Vermelha-SRB

Raulzinho - Free agent

Georginho - SESI Franca

Didi Louzada - Flamengo- BRA

Vitor Benite - Zunder Palencia-ESP

Leo Meindl - Tokyo-JPN

Gui Santos - Golden State Warriors-EUA

Lucas Dias - Sesi Franca-BRA

Tim Soares - Nagoya-JPN

Bruno Caboclo - Partizan-SRB

João Marcelo “Maozinha” - Free Agent

Cristiano Felicio - CB Granada-ESP

