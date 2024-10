A- A+

Melhor do Mundo Sem Bola de Ouro, Vinícius Júnior ainda pode ser o melhor do mundo da Fifa? Atacante do Real Madrid ficou atrás de Rodri na premiação da revista France Football

Sem a Bola de Ouro, Vinícius Júnior ainda pode ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. O atacante do Real Madrid ficou em segundo no prêmio organizado pela revista France Football, vencido pelo espanhol Rodri nesta segunda-feira (28), mas ainda tem chances de ser o número um do mundo no The Best, que normalmente é entregue em janeiro.

A votação para escolher o melhor do mundo no The Best é mais ampla que a organizada pela France Football. A Fifa considera a opinião de quatro júris: capitães e técnicos das seleções nacionais, jornalistas de cada país filiado à entidade e também torcedores ao redor do mundo. Cada grupo tem peso de 25% na pontuação final.

Cada um dos votantes deve escolher os três melhores do mundo, que ganham 5, 3 e 1 ponto, respectivamente conforme a posição no pódio. Aquele que tiver mais pontos, claro, é eleito o melhor jogador do planeta.

— Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Os concorrentes são indicados pela Fifa através de um conselho técnico da entidade, que define uma lista de 10 finalistas. O período de análise da última premiação foi de 19 de dezembro de 2022, um dia após a Copa do Mundo, até 20 de agosto de 2023, mas, desde 2016, a entidade usa a temporada europeia como recorte para análise.

A revista francesa, por sua vez, faz uma lista de 30 finalistas e a submete a jornalistas de diferentes países. Cada um faz o seu Top-5, e pontuações são dadas por posição. O melhor colocado leva a Bola de Ouro.

