A- A+

Karatê Projeto de karatê promove seminário de Shiai Kumite no Recife, neste domingo (9) Evento acontece na sede do Sindicato dos Rodoviários de Transporte Urbano de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro

O Projeto Social Karatê Alto do Brasil, localizado no Alto José Bonifácio, promove neste domingo (9), às 9h, um seminário de Shiai Kumite, um tipo de luta da modalidade. O evento acontece na sede do Sindicato dos Rodoviários de Transporte Urbano de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, região central da capital pernambucana.

Além do seminário de Shiai Kumite, o evento também contará com uma aula referente às técnicas de arbitragem. A palestra será ministrada pelo Hanshi Marcos Coxinha, o Sensei Fabio e o Kioshi Luciano Santos, todos integrantes do projeto social.

Para participar do seminário é preciso realizar a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será doado para um professor que está passando por dificuldades e está com a saúde debilitada.

Shiai Kumite

Também conhecido como kumite competição, é a luta pela conquista de pontos, conforme o regulamento do karatê competição. Consiste em dois atletas, tentando desferir o golpe perfeito, porem freando o golpe suficientemente próximo ao alvo.

Serviço



Seminário de Kumite e Arbitragem

Quando: Domingo, dia 9 de junho

Hora: 9h

Inscrição: 1 kg de alimento não perecível

Veja também

Kings World Cup Furia x G3x: onde assistir duelo brasileiro pelas quartas da Kings World Cup