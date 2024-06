A- A+

Meio Ambiente Cabanga promove regata de coleta de lixo na Bacia do Pina, neste sábado (8) Esta será a 1ª edição da "Regata do Meio Ambiente"

O Cabanga Iate Clube promove, neste sábado (8), a 1ª Regata Cabanga do Meio Ambiente. O objetivo da prova é retirar a maior quantidade possível de lixo das águas das Bacias do Pina e do Cabanga.

A regata terá sua largada às 13h e deve durar uma hora e meia. Poderão disputar da coleta de lixo os barcos das classes Optimist e ILCA 4 e 6.

O vencedor da regata não será quem cruzar primeiro a linha de chegada, mas, sim, quem coletar a maior quantidade em peso de lixo

"Vai ser um evento, realmente, de muita importância, já que a gente utiliza desse recurso (água). Velejar é um esporte totalmente limpo, utilizamos a água, o vento, e nada mais justo do que a gente fazer uma conscientização desse trabalho, que é a questão do meio ambiente", frisou o Coordenador de Vela do Cabanga, Edival Júnior.

"Cada vez mais as pessoas vão, deliberadamente, jogando lixo nas águas, e a poluição realmente está em um nível absurdo. Então esse evento é justamente para a gente mostrar que a gente pode se conscientizar em relação a isso", complementou.

Como será o processo

O percurso será livre, mas com uma limitação de espaço. O lixo coletado pelas embarcações deverá ser coletado no pier flutuante do clube e assim será pesado. A organização fornecerá todos os equipamentos necessários para garantir uma coleta de resíduo pelos velejadores.

Além de incentivar uma atividade esportiva e causar um bem-estar às pessoas, a regata também vai proporcionar um "respiro" para a natureza, o que é mais importante.

O evento faz parte da Semana do Meio Ambiente, celebrada de 5 a 9 de junho, e o Cabanga vai envolver velejadores de todas as classes e associados na atividade para ressaltar a importância do tema.

Projeto Mão no Mangue

A preservação da natureza é uma das bandeiras do Cabanga. Desde 2015, o clube realiza o Projeto Mão no Mangue. Em quase nove anos, foram mais de 230 toneladas de lixos retirados no mangue e na dársena do clube.

A responsabilidade com a natureza fez o Cabanga ser contemplado com a certificação ISO 14001, que engloba justamente um sistema de gestão para preservação do Meio Ambiente. O Clube também é detentor da ISO 9001, voltada para gestão de qualidade, que é baseada no atendimento prestado e satisfação dos sócios. Os dois títulos foram conquistados em 2019.

Veja também

Natação JUPs: natação invade o Santos Dumont, em Boa Viagem, neste final de semana