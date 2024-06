Sorteio das oitavas da Libertadores: veja potes, horário e onde assistir

A- A+

A imprevisibilidade da fase de grupos da Libertadores, que viu Flamengo e Botafogo terminarem como segundos colocados de seus grupos e consequentemente, no pote 2, se refletiu no desenho do sorteio desta segunda-feira, em Luque, no Paraguai. São várias as possíveis combinações de clássicos, nacionais e entre times do Rio de Janeiro, que as bolinhas podem oferecer a partir das 13h (ESPN e canal Conmebol no YouTube transmitem).

A hora de entrar em campo ainda está longe, a uma Copa América de distância. Os jogos estão marcados para as semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Portanto, serão mais de dois meses de preparação após o conhecimento dos rivais.

Estão classificados seis times brasileiros: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo e Flamengo. O Grêmio ainda tem chances de se avançar no grupo C, que tem jogos adiados e apenas o The Strongest como garantido nas oitavas, ainda pendente de definição de colocação.

Para os times do pote 2, há quatro em oito chances, ou seja, 50% para cada, de que um adversário brasileiro seja o sorteado como rival. No caso do atual campeão Fluminense, que terminou como líder do grupo A, há duas em oito chances (25%) de ter um clássico estadual pela frente nas oitavas de final.





Além dos confrontos brasileiros, uma possível pedreira pela frente é o tradicional River Plate. Entre dúvidas e opiniões divididas na Argentina, os millonarios chegam às oitavas com moral: têm a melhor campanha, com cinco vitórias e um empate, invictos. Mais a melhor defesa entre os classificados, empatados com o São Paulo, com apenas três gols sofridos. Não sofreu qualquer gol jogando no Monumental de Núñez nesta fase de grupos e vai decidir em casa em todas as fases que avançar até a semifinal.

Mais pedreiras

O Atlético Mineiro, que terminou a fase de grupos com a melhor campanha, tem também o melhor ataque para essas oitavas, com 14 gols marcados, empatado com o Palmeiras.

Outro adversário perigoso é o Talleres, que disputou o topo do grupo B com o São Paulo até a última rodada e terminou como melhor time do pote 2: 13 pontos, em campanha de quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Além da Libertadores, serão sorteadas também as oitavas e os playoffs da Sul-Americana. São três brasileiros classificados (Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro) e outros três na eliminatória (Bragantino, Athletico e Cuiabá).

