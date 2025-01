A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Sport corre atrás do resultado, fica no empate contra o Retrô e soma o terceiro empate consecutivo Esse foi o terceiro jogo do Rubro-Negro no ano; os três foram finalizados com o mesmo placar

Na tarde deste sábado (18), Sport e Retrô entraram em campo, na Ilha do Retiro, para disputar partida válida pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, e ficou tudo igual.

O mandante Sport, que veio de dois empates consecutivos, por 1x1, e buscava seus primeiros três pontos na competição, mais uma vez teve à disposição no 11 inicial a escalação da equipe sub-20, comandada pelo técnico César Lucena.

Já o visitante Retrô, que trocou de treinador e teve a estreia de Evaristo Piza na àrea técnica, foi à Ilha com o objetivo de conquistar sua segunda vitória consecutiva, visto que saiu vitorioso também na rodada anterior.

Nessa “matemática”, deu empate. Mais um 1x1 pro Leão e pra Fênix no ano de 2025. O resultado manteve o time de Camaragibe na quarta posição. Já o Sport foi ao quinto lugar, com mais um ponto somado.

O jogo

No primeiro tempo, foi visto um deserto de ideias - inclusive, por Pepa e alguns atletas do elenco profissional do Sport que estavam presentes no palco da partida para assistirem ao confronto.

Em meio a diversos erros de passe de ambos os lados, falta de capricho no último terço do Sport – que até chegava de forma organizada, mas não conseguiu completar suas jogadas – e marasmo de ideias do Retrô, que chegou com perigo, mas sempre com chutes de fora da área, o marcador não saiu do zero na primeira etapa.

Placar movimentado na etapa complementar

Iniciando o segundo tempo em cima, o Retrô, que fez três alterações na volta do intervalo (colocando em campo o atacante Samuel Granada, o lateral Jonathan e o volante Gledson), conseguiu uma perigosa chegada logo aos 5 minutos, quando Diego Guerra cobrou um escanteio fechado e a bola foi parar no travessão do goleiro Davi.

Na chance seguinte, em mais uma bola parada, o placar foi aberto na excelente cobrança de falta do zagueiro Walce, que ainda bate na trave antes de entrar no fundo do gol do goleiro Davi, para anotar seu primeiro gol com a camisa do time pernambucano, abrindo o marcador na casa no adversário.

Em meio a mais um momento de indolência e nervosismo na partida, apareceu a lucidez de Rafinha, lateral-esquerdo do Rubro-Negro, que vinha fazendo grande partida e arriscou um chute perigoso de fora da área, obrigando o goleiro Darley a mandar para escanteio.

Canto esse que originou o empate na Ilha. Na cobrança, de cabeça, o capitão Marcelo Ajul atacantou a bola alçada por Jefinho, e, de forma direcionada, fez o 1x1, sem chances para o goleiro Darley, que havia evitado o empate no primeiro lance.

Aos 40 minutos, o Retrô quase desempata, dando o troco pelo alto, mas a bola desviou em Felype Gabriel e correu em direção à linha de fundo.

No último lance de perigo da partida, em uma tentativa de cruzamento do time treinado por César Lucena, o Sport ficou no quase com a bola que não encontrou ninguém, mas raspou a trave do arqueiro adversário.

Próximos compromissos

Agora, o Leão começa a se preparar para a estreia pela Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira (22), onde vai enfrentar o Ferroriário-CE, às 21h30, no estádio Presidente Vargas.



Já a Fênix, eliminada no Nordestão ainda na fase preliminar, aguarda o próximo compromisso pelo Estadual, que acontecerá no próximo sábado (25), contra o Jaguar, na Arena de Pernmabuco, às 18h30.



Ficha do jogo

Sport 1

David; Neto, Marcelo Ajul, Felype Gabriel e Rafinha; Adriel (Breno), Zé Lucas, Gago (Kayan) e Jefinho (Filipinho); Micael (Marco Polo) e Dieguinho (Enzo Vagner). Técnico: César Lucena.

Retrô 1

Darley; Denílson (Jontathan), Walce, Rayan Ribeiro e Gedeílson; Jonas (Gledson). Fabinho, Radsley e Diego Guerra; Felipe Augusto (Lucas Grafite) e Mascote (Samuel Granada). Técnico: Evaristo Piza.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Jose Marciano Lopes da Silva Junior

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Fernando Antonio da Silva Junior

Gols: Walce, aos 8' do 2T (RET); Marcelo Ajul, aos 24' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Rafinha, Zé Lucas e Neto (SPT); Fabinho e Radsley (RET)

Público: 9.524 torcedores

Renda: R$ 160.390,00

