A- A+

Série B Por manutenção no G-4 e da boa fase, Sport recebe o Goiás pela Série B Compromisso rubro-negro acontece nesta quarta-feira (18), às 19h, pela Série B

Com a confiança restabelecida, o Sport entra em campo para mais um desafio desta Série B do Campeonato Brasileiro. O segundo consecutivo dentro de casa. Às 19h, o Rubro-negro tem confronto direto na briga pelo acesso, ao receber o Goiás, na Arena de Pernambuco, pela 27ª rodada.

Um resultado positivo é essencial para a equipe de Pepa, antes de viajar para dois compromissos em sequência longe do Recife, perante Paysandu e Mirassol, respectivamente.

Ainda com um jogo a menos em relação aos concorrentes pelo G-4, o Sport inicia a rodada na 4ª colocação, com 42 pontos. A equipe pernambucana soma quatro jogos de invencibilidade, sendo três sob o comando do treinador português.

“Estamos muito felizes (com a sequência invicta), mas vamos seguir trabalhando para ficar na parte de cima. É o objetivo principal do ano”, afirmou o volante Fabricio Domínguez.

Adversário rubro-negro da vez, o Goiás ocupa a 9ª posição, com 36 pontos, mas vem de vitória na última rodada sobre o Avaí, no Hailé Pinheiro. No primeiro turno, o Esmeraldino derrotou o Rubro-negro por 3x0.

“Como todas as partidas, será uma guerra. Vamos deixar tudo para buscar os três pontos que todos nós queremos”, falou Domínguez.

Ausência

Para o duelo, o técnico Pepa não descarta realizar mudanças no time. Uma modificação, porém, será necessária: o volante Felipe está fora da partida. O cabeça de área recebeu o terceiro cartão amarelo contra o CRB e terá que cumprir suspensão automática.

Entretanto, o camisa 94 já seria ausência por outro motivo. Como está emprestado pelo Goiás ao Rubro-negro, não poderia entrar em campo por questões contratuais.

Sem o titular da posição, Julián Fernández deve herdar a vaga à frente da zaga. O argentino recém-chegado foi o escolhido para entrar no lugar de Felipe nas últimas partidas. Fábio Matheus e Luciano são outras opções para a função.

Pendurados preocupam

Prestes a disputar duas partidas fora de casa, o Sport tem uma extensa lista de pendurados para o compromisso contra o Goiás. Somam dois cartões amarelos o goleiro Caíque França, os zagueiros Alisson Cassiano, Allyson, Chico e Luciano Castán, os meias Lucas Lima e Tití Ortiz, além dos atacantes Gustavo Coutinho e Zé Roberto.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico e Felipinho (Dalbert); Felipe, Fabricio Domínguez, Lucas Lima e Tití Ortiz; Chrystian Barletta e Zé Roberto. Técnico: Pepa.

Goiás

Tadeu; Diego, Messias, Lucas Ribeiro e DG; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Jhon Vásquez, Edu e Paulo Baya. Técnico: Vagner Mancini.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Rafael Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Maurício Coelho da Silva Penna (ambos do RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Transmissão: SporTV e Premiere.

Veja também

LIBERTADORES Botafogo x São Paulo: veja horário e onde assistir ao jogo das quartas de final da Libertadores