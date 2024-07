A- A+

Violência Organizadas do Botafogo penduram bonecos enforcados de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues Bonecos foram colocados na plataforma de trem que dá acesso ao setor visitante do estádio

O clima de rivalidade entre Botafogo e Palmeiras ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (17). Horas antes do duelo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, torcidas organizadas do Botafogo penduraram dois bonecos enforcados, um com o rosto de Leila Pereira, presidente do clube paulista, e outro com o rosto de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em frente ao setor visitante do Estádio Nilton Santos.

Torcedores do Botafogo penduraram dois bonecos enforcados com os rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues no setor visitante do Nilton Santos, onde ficará a torcida do Palmeiras hoje.



@orgbfr pic.twitter.com/nL7umFsNDk — Planeta do Futebol (@futebol_info) July 17, 2024

De acordo com a 'Itatiaia', a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) entrou em ação e retirou os bonecos pendurados por volta das 18h10.

O ataque a Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues tem como provável motivo as recentes polêmicas envolvendo o dono da SAF do Botafogo, John Textor.

O mandatário alvinegro acusa o Palmeiras de ter sido favorecido - ainda sem provas - no último Campeonato Brasileiro por supostas manipulações de resultados.

Vale lembrar que no último encontro entre Botafogo e Palmeiras, no Nilton Santos, John Textor se revoltou ao entender que o Alvinegro foi prejudicado pela arbitragem na virada do time paulista e disparou contra a CBF e contra Ednaldo, afirmando que o time carioca foi 'roubado' na expulsão de Adryelson.

Com o placar em 3 a 1 a favor do Botafogo, o zagueiro foi advertido com cartão amarelo após cometer uma falta sendo o último homem, e após consulta ao VAR, a arbitragem decidiu pelo cartão vermelho. Com um jogador a mais, o Palmeiras virou a partida para 4 a 3.

- O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção - disse Textor ao microfone do Premiere, após o apito final.

Botafogo repudia

O Botafogo repudia veementemente as ameaças e atos criminosos manifestados contra a Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Tão logo tomou conhecimento, a Diretoria solicitou ao policiamento que agisse imediatamente.



O Clube tem como… pic.twitter.com/80JWrlOzGG — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 17, 2024



Por meio de nota, ainda antes da partida, o Botafogo repudiou a atitude tomada por parte de sua torcida.

"O Botafogo repudia veementemente as ameaças e atos criminosos manifestados contra a Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Tão logo tomou conhecimento, a Diretoria solicitou ao policiamento que agisse imediatamente.

O Clube tem como pilar fundamental de suas relações o respeito por seus adversários e entende que o futebol não pode aceitar ou dar espaço para qualquer tipo de violência. Que os responsáveis sejam identificados e punidos pelas autoridades.

O Estádio Nilton Santos é um símbolo marcado pela promoção do esporte, do espetáculo e que preza pela harmonia entre os torcedores, motivo pelo qual o Botafogo reafirma a sua indignação com o episódio."