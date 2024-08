Sul-Americana: Cruzeiro bate Boca Juniors nos pênaltis e avança às quartas de final

A- A+

O Cruzeiro venceu, nos pênaltis, por 5 a 4, o Boca Juniors, na noite desta quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o clube mineiro havia perdido por 1 a 0, e, na volta, bateu os argentinos por 2 a 1. Agora os brasileiros se preparam para encarar o Libertad/PAR, na data-base 18 de setembro.

O Cruzeiro começou avassalador, e saiu na frente logo aos nove minutos, com Matheus Henrique. A virada no placar agregado veio aos 21 do primeiro tempo, com o meia Walace.

Depois disso, a Raposa diminuiu o ritmo, e o Boca aproveitou. Aos 48 minutos do primeiro tempo, Milton Giménez diminuiu para os argentinos, e levaram a partida para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, todos os jogadores acertaram suas cobranças até chegar em Merentiel, que isolou a meta do goleiro Cássio e deixou a classificação na mão do Cruzeiro.



Outros brasileiros

Nesta quinta-feira, o Athletico-PR também passou para as quartas de final. Os paranaenses bateram o Belgrano/ARG por 2 a 0 e ficaram com a vaga na próxima fase. Os brasileiros vão encarar o Racing/ARG, também na data base 18 de setembro, pelo jogo de ida.

As equipes brasileiras se juntam a Fortaleza e Corinthians, que também estão classificados para as quartas de final e, inclusive, vão se enfrentar.

