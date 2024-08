Sul-Americana: Fortaleza vence Rosário Central e pega o Corinthians nas quartas de final

A- A+

De virada, com gols de Lucero, Pikachu e Sasha, o Fortaleza venceu o Rosario Central/ARG por 3x1, nesta quarta (21), no Castelão, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, os cearenses se classificaram para as quartas de final, enfrentando o Corinthians na próxima fase.



Histórico



Ao todo, Fortaleza e Corinthians já se enfrentaram 33 vezes em jogos oficiais, com 18 triunfos dos paulistas, nove empates e seis vitórias dos cearenses. O encontro mais recente foi em maio, no Brasileirão 2024, com empate em 0x0 na Neo Química Arena.



No recorte da Sul-Americana, os brasileiros duelaram pela semifinal, em 2023. O Fortaleza levou a melhor, com um empate em 1x1 fora de casa e vitória por 2x1 no Castelão. O Tricolor do Pici ficou com o vice-campeonato ao perder nos pênaltis para a LDU.

O jogo



Com mosaico nas arquibancadas, hino nacional cantado a plenos pulmões e Castelão lotado, com mais de 50 mil espectadores, a torcida do Fortaleza começou a festa. Ficava a cargo dos jogadores, porém, terminar a celebração, com uma classificação à próxima fase.



A julgar pelo primeiro tempo, o Fortaleza passou longe de animar os tricolores. Sem levar qualquer perigo ao gol argentino, os brasileiros insistiram nas jogadas no lado direito, com Pikachu, mas sem sucesso.



Para se ter uma ideia, os primeiros 45 minutos não tiveram um escanteio sequer para ambos os lados. Nenhuma finalização defendida pelos goleiros e apenas cinco desarmes de cada lado. Números que explicam o 0x0 parcial.



Gols



Logo aos três do segundo tempo, o Rosário Central abriu o placar. Mallo aproveitou cobrança de falta de Malcorra e completou para o gol. A reação do Fortaleza foi rápida. Lucero recebeu ótimo passe de Pikachu na área e só teve o trabalho de tocar para as redes.



O resultado levava o confronto para as penalidades, mas eis que Pikachu entrou em ação. Após passe na medida de Tinga, o ponta tocou na saída de Broun para colocar o Fortaleza à frente do placar. Para fechar a conta, Sasha aproveitou rebote e, de cabeça, confirmou a classificação do Tricolor.

