Sven-Goran Eriksson, ex-técnico da Inglaterra, morre aos 76 anos; relembre a carreira do treinador

O técnico sueco Sven Goran Eriksson, que foi treinador da seleção da Inglaterra de 2001 a 2006, faleceu nesta segunda-feira (26), aos 76 anos, vítima de um câncer de pâncreas.

"Ele faleceu em paz esta manhã com sua família ao seu redor, em sua residência de Björkefors, perto de Sunne", oeste da Suécia, afirmou seu agente, Bob Gustavsson.

Carreira

Eriksson começou sua carreira de treinador em 1976, quando treinou o Degerfors, da Suécia. Ao longo de sua trajetória, o sueco treinou Benfica, Sampdoria, Roma, Fiorentina, Lazio até chegar à Seleção da Inglaterra, em 2001.

No English Team, Eriksson comandou a seleção em duas Copas do Mundo. A primeira, em 2002, chegou até às quartas de final, quando foi eliminado pelo Brasil por 2 a 1, que veio a se sagrar campeão daquela edição.

Em 2006, Eriksson também parou nas quartas de final. Desta vez, Portugal foi o algoz dos ingleses, após vencer na disputa de pênaltis. Curiosamente, assim como na Copa de 2002, Felipão foi o treinador responsável por eliminar o técnico sueco.

Eriksson ainda veio a disputar a Copa de 2010, na África do Sul, quando comandou a seleção da Costa do Marfim. Na ocasião, entretanto, os africanos foram eliminados ainda na primeira fase, em um grupo que teve Brasil e Portugal como primeiro e segundo colocado.

Eriksson ainda realizou trabalhos no Manchester City, Leicester, Al-Nasr, dos Emirados Arábes, no Sanghai, da China, e na seleção das Filipinas, onde realizou seu último trabalho em 2019.

Eriksson conquistou 19 títulos em sua carreira como treinador, com destaque para uma Liga Europa, um Campeonato Italiano e três Campeonatos Portugueses.

Homenagens

Alguns times, incluindo a seleção da Inglaterra, lamentaram a morte do ex-treinador. Confira.

We would like to express our sincere condolences to the family and friends of Sven-Goran Eriksson, who has passed away at the age of 76. Rest in peace, Sven.

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson.



A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners’ Cup in 1999.… pic.twitter.com/ZlNSFftl97