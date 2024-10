Técnico Cristiano Rocha convoca Seleção Brasileira de Handebol para torneio na Romênia

A- A+

O técnico Cristiano Rocha convocou a Seleção Brasileira Feminina de Handebol que vai disputar o Torneio Carpatian Trophy, que será disputado na cidade de Cluj, na Romênia. A participação das Leoas faz parte da semana de treinamentos marcada para acontecer entre os dias 20 e 29 deste mês, na cidade romena. A intenção do treinador é dar continuidade ao trabalho iniciado no último mês de setembro, quando promoveu uma semana de treinamento e disputou o Torneio de Batalha,em Portugal.

O Carpatian Trophy contará com a presença das Leoas, Romênia, Macedônia, Turquia, Suíça e Eslováquia. O Brasil estreia no dia 25, contra a Eslováquia, às 8h30 (todos os horários de Brasília). No dia 26, o jogo será contra a Turquia, às 13h30. No último confronto, a Seleção encara a Romênia, às 11h30.

Ao contrário da convocação anterior, quando deixou de fora algumas das jogadoras que mais se destacaram na Seleção Brasileira sétima colocada nas Olimpíadas de Paris, desta vez a convocação conta com nomes como a goleira Gabi Moreschi, as amadoras Bruna de Paula, Samara e Paty Matieli, além das pontas Adriana Cardoso e Jéssica Quintino, além da pivô Tamires Morena.

“Essas jogadoras fazem parte dos planos da comissão técnica para este ciclo olímpico. Elas terão uma grande importância nesta renovação que pretendemos fazer para os Jogos de Los Angeles, em 2028. Queremos um time que mescla juventude e experiência jogando em alto nível, independente das circunstâncias dos jogos. Por isso essas semanas de treinamento e a disputa de torneios rápidos são essenciais para a evolução do elenco”, afirmou o técnico Cristiano Rocha.

Jamily Felix, do Clube Português do Recife, foi convocada mais uma vez pelo técnico Cristiano Rocha - Divulgação

A goleira Renata Arruda, as amadoras Kelly Rosa, Mariane Fernandes e Jennifer Lopes, além da ponta Ana Claudia Bolzan e da pivô Marcela Arounian, que estiveram em Paris, também foram chamadas. A ponta Jamilly Felix, a armadora Maria Grasielly, a lateral direita Micaela Silva, a pivô Milena Menezes e a goleira Naira Morgana foram convocadas pela segunda vez e ganharão mais uma oportunidade de vestir a camisa verde e amarela.

As atletas embarcam para a Romênia no dia 20 de outubro, onde permanecerão até o dia 29. Mais informações sobre os adversários devem ser divulgadas pela organização nos próximos dias.

