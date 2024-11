A- A+

FUTEBOL Técnico sensação no Flamengo, Filipe Luís é casado há 17 anos com espanhola Casal se conheceu na capital da Espanha, quando o ex-jogador atuava pelo Atlético de Madrid

Tanto na sua carreira de sucesso como atleta, quanto no início animador à beira do campo, Filipe Luís sempre contou com uma fiel escudeira: sua esposa Patrícia Kasmirski. Ele conheceu a espanhola na capital do país, quando atuava pelo Atlético de Madrid, e já estão casados há 17 anos, sempre juntos ponde onde os desafios chamam pelo ex-lateral.



Juntos, os dois tiveram três filhos, Tiago, de 11 anos, Sara de 10, e o caçula Lucas, de 6. A família do comandante do rubro-negro mora em uma mansão em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.





Pati, como é conhecida, sempre apoiou as decisões que seu marido tomou para carreira. A grande prova foi a ida de Filipe para o Flamengo, em 2019. Ela não só topou sair de onde viveu durante toda vida, como apoiou o grande sonho do ídolo do clube: representar o time do coração.

Após o ex-jogador conquistar o primeiro título na sua nova jornada futebolística, da Copa do Brasil, Patrícia publicou uma declaração de orgulho nas redes sociais. Ela o agradeceu por dar o exemplo perfeito aos filhos do casal de com trabalho e sacrifício tudo é possível.

- Hoje eu sinto mais orgulho e gratidão do que nunca, não só pela vitória (que também) mas pelo caminho que nos levou até ela. Foram só 41 dias… 41 dias de muitas noites mal dormidas, incertezas e ansiedade trabalhando incansável com a tua equipe... Obrigada, Flamengo, pela oportunidade, pelo amor com a nossa família e por essa montanha russa de 41 dias. Obrigada, meu amor, por ser o exemplo perfeito para os nossos filhos de que com trabalho e sacrifício tudo é possível - diz parte da publicação de Patrícia.





Veja também

Campeonato Brasileiro Novorizontino x Paysandu: veja escalações e onde assistir partida da Série B