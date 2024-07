A- A+

Tênis Terceira fase do Campeonato Pernambucano de Tênis é finalizada com mais de 200 jogos No total, 304 pessoas de todo o Nordeste se inscreveram no torneio, que foi realizado na última semana

A terceira fase do Campeonato Pernambucano de Tênis chegou ao fim no último domingo (28), totalizando 294 jogos. O Prime Tennis Academy e o Recife Tênis Clube, localizados no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, sediaram a etapa. Organizada por ambos os clubes, o torneio reflete uma nova parceria entre a Vale do Ave e a Eletron Energy, que juntas disponibilizaram 11 quadras para as competições que aconteceram ao longo da última semana.

A Federação Pernambucana de Tênis decidiu, no início deste ano, dividir o campeonato em cinco etapas, cada uma sob a responsabilidade de um dos grandes clubes de Recife: Nacional Tênis Clube, Royal Tênis Clube, Prime Tennis Academy, Squash Tennis Center e Recife Tênis Clube. A primeira etapa foi realizada no Nacional e a segunda no Royal. A parceria entre Prime Tennis Academy e Recife Tênis Clube permitiu a realização conjunta da terceira fase do torneio.

A Vale do Ave e a Eletron Energy adquiriram a cota de patrocínio para o evento esportivo, facilitando a realização da disputa. “É uma grande honra contar com a Vale do Ave como patrocinadora. Estamos fazendo essa copa juntos. O torneio abraçou todas as categorias de amantes do tênis, de todos os clubes da região", comemora Alessandro Machado, organizador do campeonato por parte da Prime.

O torneio abrangeu todas as categorias masculinas, da primeira à quinta classe, além dos iniciantes. No feminino, as competições incluíram a quarta e quinta classes, bem como a categoria iniciante. “Vieram competidores de todo o Nordeste. Tivemos inscritos de Natal, de Campina Grande. No total, foram 304 participantes, fora os espectadores e torcedores que passaram por aqui”, conta José Américo, organizador do torneio por parte do RTC.

“A [terceira] etapa superou a expectativa pois, por ser realizada em julho, mês de férias, a adesão superou as 250 inscrições estabelecidas como meta. O retorno dado pelos atletas relacionado à organização também nos agradou muito. Em todas as categorias vimos superação e dedicação, sem falar na evolução apresentada por muitos competidores”, avaliou Machado.

Vale destacar que a grande novidade desta etapa foi a utilização conjunta de 11 quadras, destacando a colaboração entre a Vale do Ave e a Eletron Energy. “Disponibilizar todas essas quadras para as competições foi algo inédito e reforçou o compromisso dos clubes com a promoção do tênis em nossa região. Esta ação foi um exemplo claro de como parcerias estratégicas podem elevar o nível de um evento esportivo”, afirma Zeferino Ferreira da Costa, fundador da Vale do Ave.

Resultados da terceira etapa do torneio

Estreante feminino: Kevelin Bianca

Estreante masculino: Vitor Wessler

5ª Classe Feminino: Tatiana Bradley

5ª Classe Masculino: Mario Lycio

4ª Classe Feminino: Gabrielle Galvão

4ª Classe Masculino: João Tennis

3ª Classe Masculino: Vitor Figlioulo

2ª Classe Masculino: Tiago Gomes

1ª Classe: Aécio Fonte

