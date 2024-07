A- A+

Olimpíadas Thiago Wild e Luisa Stefani perdem nas duplas mistas do tênis Brasileiros herdaram vaga da dupla croata Vekic e Pavic, que desistiu da disputa, mas foram eliminados por Wang e Zhang, da China

Ocupando o espaço deixado pelos croatas Vekic e Pavic, que desistiram dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a dupla mista brasileira, formada por Thiago Wild e Luisa Stefani, foi derrotada por 2 sets a 1 para Wang e Zhang, da China, e estão eliminados.

Por outro lado, Bia Haddad e Luisa Stefani estão classificadas à segunda fase nas duplas femininas e ainda podem brigar por medalha na competição. Thiago Wild e Thiago Monteiro foram eliminados nas duplas masculinas.

Rugby de sete

O Brasil encerrou no 10º lugar do rugby de sete. A equipe foi derrotada nesta terça (30) para o Japão, por 38 a 7. Ainda assim, foi a segunda melhor participação do país em Olimpíadas, atrás apenas das Olimpíadas Rio 2016, em que ficaram em nono.

