Thomaz Costa x Lucas Penteado: saiba onde assistir e o horário da luta do Fight Music Show 5

A- A+

A cidade de São Paulo recebe, neste sábado (12), o Fight Music Show 5. O evento de entretenimento de lutas de boxe entre famosos terá como sede o ginásio da Portuguesa, na capital paulista.

O Figth Music Show 5 reserva embates com nomes conhecidos como os pugilistas Acelino Popó Freitas e Esquiva Falcão, o cantor MC Livinho e os ex-BBBs Lucas Penteado e Hadson Nery, o "Hadybala". O evento começa às 18h.

Qual horário da luta entre Thomaz Costa x Lucas Penteado no Fight Music Show 5?

As lutas do card principal começam a partir de 18h45.

Onde assistir ao Fight Music Show 5?

O evento será transmitido pelo na íntegra pelo canal Combate. O sportv3 transmite as duas primeiras lutas da noite.

O site 'ge' e o Youtube do Combate exibem as preliminares e as duas primeiras lutas do card principal. TV Globo mostra os melhores momentos do evento na 'Faixa Combate' após o Supercine.

Quais são as lutas do Fight Music Show 5?

Eduardo Chaves x Tawan Regis (MMA - card preliminar)

Kamilie Karas x Luana Diniz (MMA - card preliminar)

Iago Freitas x Paulo Roberto

Esquiva Falcão x Morramad Araújo

Reyphysique e Capial x Pobre Loco e Jr. Dublê

Thomaz Costa x Lucas Penteado

Lucas Viana x Hadballa

Luiz Otávio Mesquita x Nego do Borel

MC Livinho x Fe Alves

Acelino Popó Freitas x Jorge 'El Chino' Miranda

Veja também

ESCÂNDALO NO FUTEBOL Justiça suíça arquiva caso de Jérôme Valcke, ex-secretário da Fifa acusado de revenda de ingressos