Música Samba de Jorge celebra primeiro ano de vida com edição especial no dia 26 de outubro, na Torre Roda de samba acontecerá em uma arena montada no bairro da Torre

O Samba de Jorge vai comemorar o primeiro ano de existência com uma edição especial, no próximo dia 26 de outubro, a partir das 16h. A apresentação acontecerá em uma arena montada no bairro da Torre. Essa será a 20ª edição do evento. Os ingressos custam R$ 60.

Idealizada pelo produtor cultural João de Morais, a roda de samba acontece em torno de uma mesa em formato de banjo, instrumento ícone do samba. Para comemorar o seu primeiro ano, o samba ganhou o reforço do chef e empresário Hiago Magalhães.

“A roda de samba começou da forma mais despretensiosa possível, reunindo amigos em torno de uma mesa, sempre saudando o Santo Guerreiro. Mas aí vimos a possibilidade de crescimento, tornando o encontro em uma festa maior e hoje ela já é referência no estado e um verdadeiro case de sucesso”, comemora João.

Durante essas 20 edições, o Samba de Jorge se dividia entre Recife e Olinda, acontecendo a cada mês no Deck Capibaribe ou no Bar do Amparo, respectivamente.

“Diante da grande procura do público, procuramos um espaço maior para receber o público que faz sempre questão de participar da roda de samba. Prezamos sempre pelo conforto e qualidade no serviço e para comemorar o nosso primeiro ano de festa, não poderíamos fazer diferente. Podem ter certeza que será uma grande festa, uma verdadeira celebração ao samba, a São Jorge e às amizades”, pontua o produtor.

Serviço

Samba de Jorge - Festa de 1 ano

Dia 26 de outubro, a partir das 16h

Local: Rua Real da Torre, nº 1761 - Torre (ao lado do Carrefour)

Ingressos: R$ 60 (https://www.bilheteriadigital.com/20-edicao-especial-do-samba-de-jorge-26-de-outubro)

