Racismo Torcedor do Botafogo é flagrado fazendo gestos racistas no jogo contra o Palmeiras Caso aconteceu nesta quarta-feira (15), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Um torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras, durante o jogo entre as equipes pelas oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (15).

Pausa na comemoração da vitória para uma cena lamentável e que não pode passar despercebido.



Não representa a camisa que veste. Divulgando para que as medidas sejam tomadas.



Repugnante.



| @tossiro pic.twitter.com/njoQ8GztMh — Informa Fogo (@informafogo) August 15, 2024

No vídeo, o torcedor faz gestos imitando um macaco em direção à torcida palmeirense. Logo após, o mesmo rapaz aponta para a pele e faz gestos obscenos com as mãos.

Após o ocorrido, o Botafogo se pronunciou em suas redes sociais. O clube disse que está trabalhando na identificação do torcedor que cometeu o ato e que vai acionar as autoridades competentes para as providências legais.

O Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida de hoje, no Nilton Santos, e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O Clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de… — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 15, 2024

O flagrante é o segundo da semana na Copa Libertadores. Na terça-feira (13), durante o jogo entre San Lorenzo e Atlético-MG, torcedores da equipe argentina, incluindo uma criança, também foram flagradas fazendo gestos racistas em direção aos brasileiros.

Em ambos os casos, a responsável pela gestão do futebol sul-americano e pela organização da Libertadores, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, não se manifestou sobre as ofensas.

