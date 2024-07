Verstappen lidera 1º treino livre no GP da Bélgica de Fórmula 1

A- A+

Menos de uma semana depois de decepcionar a torcida na Hungria, Max Verstappen reagiu nesta sexta-feira (26) ao mostrar força no primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1. O piloto holandês impôs meio segundo de vantagem sobre o australiano Oscar Piastri, da McLaren, e foi o mais veloz da sessão de abertura do fim de semana, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps.

FP1 at this iconic track is done and dusted #F1 || #BelgianGP pic.twitter.com/UlqVHqqMaa — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 26, 2024





Antes de saber de sua punição, o líder do Mundial de Pilotos anotou o tempo de 1min43s372 usando pneus macios, os mais rápidos à disposição das equipes e o composto usado por todos os pilotos nesta primeira sessão em Spa. Piastri, vencedor do GP da Hungria, no domingo passado, foi 0s531 mais lento que o rival da Red Bull, com 1min43s903.



A surpresa do treino foi Alexander Albon. O tailandês da Williams registrou o terceiro melhor tempo, com 1min44s099 Ele foi seguido de perto pelos carros da Mercedes, com George Russell à frente de Lewis Hamilton, num momento onde a equipe está em ascensão na temporada.

Our top three in first practice at Spa



Max

Oscar

Alex#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/PUrFpBv9bC — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

Max Verstappen has been handed a 10-place grid penalty for taking a new power unit ahead of the Belgian Grand Prix



Yuki Tsunoda will start from the back of the grid for multiple new components#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/h9nw5q70kZ — Formula 1 (@F1) July 26, 2024

