JUPs Uninassau vence Univasf e conquista título do handebol dos JUPs 2024 A equipe vencedora terá agora cerca de 30 dias para se preparar para os JUBs

Está definida a equipe que vai defender Pernambuco no handebol masculino dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que será realizado no próximo mês de outubro, na cidade de Brasília, no Distrito Federal.

A Uninassau garantiu a vaga para a competição nacional neste domingo, quando venceu a final dos Jogos Universitários de Pernambuco (JUPs) contra a forte equipe da Univasf, por 43x23. O confronto foi realizado no ginásio do Santos Dumont, no Recife.

O confronto entre as duas equipes foi marcado pela forte marcação dos dois lados e por uma eficiência acima da média dos dois goleiros. Desde os primeiros minutos, a Uninassau foi para cima da Univasf em busca do resultado. Tanto que abriu cinco gols na frente antes mesmo dos dez minutos iniciais.

Por outro lado, a equipe de Petrolina conseguia marcar forte, criava as jogadas ofensivas com qualidade, mas perdia muitos arremessos. Essa tônica da partida se manteve durante os dois tempos, o que facilitou a vida da Uninassau.

O artilheiro do jogo foi o armador Lucas Santos, da equipe vencedora, com 14 gos marcados. No lado da Univasf, o destaque ficou por conta de Vinícius Brito, que balançou a rede do goleiro adversário em oito oportunidades.

Agora a equipe da Uninassau terá cerca de 30 dias para se preparar para os JUBs. A intenção é voltar para o Recife com a medalha. No último ano, a faculdade terminou com a prata. Neste ano, o objetivo principal é trazer o troféu de campeão para Pernambuco.

Feminino

A Uninassau também se classificou para os JUBs com o feminino. A equipe fechou sua participação nos JUPs com o título invicto e chegará forte para buscar a medalha de ouro em Brasília.

