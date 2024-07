A- A+

COPA AMÉRICA Uruguai x Colômbia: Partida tem confusões dentro e fora do campo; veja os vídeos Partida foi realizada no estádio Bank of America, nos Estados Unidos

A Colômbia se garantiu na final da Copa América, nesta quarta-feira (10), após vencer o Uruguai por 1 a 0.

Apesar de ter sido uma partida bem disputada, algo que marcou o jogo foram as confusões durante e após o duelo, no estádio Bank of America, nos Estados Unidos.

No campo de jogo, o clima começou a esquentar antes do intervalo e Muñoz, lateral-direito da Colômbia, acabou sendo expulso por dar uma cotovelada em Ugarte.

Daniel Muñoz, un futbolista con demasiada calidad, pero CERO INTELIGENCIA EMOCIONAL... Hasta Tarjeta Roja Directa cabía para el colombiano por CONDUCTA VIOLENTA.







Vaya tontería de parte del lateral de Colombia. Así lo estuvieran provocando, nada justifica una agresión.… pic.twitter.com/lvarjqLJZJ — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) July 11, 2024

O segundo tempo foi marcado por tensão dos dois lados. A Colômbia passou a reclamar bastante das faltas dos uruguaios, que, por outro lado, se irritavam com os momentos de paralisação provocados pelo adversário.

Após o término da partida, Luis Suárez se desentendeu com Miguel Borja, ainda no gramado, e protagonizou outra confusão.

Luis Suárez tries to bite Colombian player Miguel Borja at the end of the match. pic.twitter.com/FddHoEdibA — Footy Humour (@FootyHumour) July 11, 2024

Nas arquibancadas, mais confusão. Desta vez a briga foi entre torcedores colombianos e jogadores e dirigentes uruguaios. Darwin Núnez, aliás, foi um dos envolvidos na confusão, onde foi acertado por um soco de um colombiano.

Darwin Núñez trocando socos com torcedores colombianos na arquibancada do Bank of America Stadium, após a eliminação da seleção uruguaia.



️: Reprodução pic.twitter.com/9EyCw1wsxO — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 11, 2024

Algumas imagens mostraram que a confusão começou porque as famílias dos jogadores uruguaios estavam sendo ameaçadas pelos torcedores colombianos.

Esse vídeo mostra claramente os jogadores do Uruguai dizendo "com a família não, com a família não" antes de começar a briga.pic.twitter.com/SOyVWkaxGp — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 11, 2024

Em entrevista, o capitão uruguaio Giménez confirmou a versão e denunciou a falta de segurança para os familiares. "É um desastre, nossa família estava correndo perigo", disse.

Capitão do Uruguai, Giménez denunciou a falta de segurança para as famílias e disse que jogadores "tiveram de subir como loucos" para tirá-las de lá.pic.twitter.com/RMKcKDKwqF — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) July 11, 2024

Por meio de nota, a Conmebol condenou a violência e disse que "não há espaço para a intolerância e violência dentro e fora de campo".

Contudo, a entidade não se pronunciou sobre as razões da falta de segurança ou qualquer ação a ser tomada.

