Campeonato Brasileiro Vitória vence Fortaleza, garante permanência na Série A e confirma cinco nordestinos em 2025 Pela primeira vez, o Nordeste terá cinco representantes numa edição do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes

O triunfo do Vitória diante do Fortaleza, neste domingo (1º), selou a permanência do Leão da Barra na primeira divisão e confirmou um feito histórico para o Nordeste: pela primeira vez a região terá cinco times na elite do futebol nacional no atual formato de pontos corridos e 20 clubes.

O Vitória chegou à marca de 45 pontos restando duas rodadas para o final da Série A. A equipe baiana está na 10ª posição com sete pontos de vantagem para o Criciúma, que é o 17º colocado.

Fortaleza e Bahia já estavam garantidos na primeira divisão do próximo ano. Além dessas três permanências, o Nordeste ganhou a adição de Sport e Ceará que conseguiram o acesso nesta temporada.

O jogo

A permanência do Vitória veio com uma grande partida contra um rival nordestino que ainda tinha esperança de brigar pelo título.

Com apenas oito minutos jogados, Alerrandro abriu o placar após assistência de Gustavo Mosquito.

E antes de ir para o intervalo, o centroavante de 24 anos voltou a balançar as redes. Alerrandro aproveitou a falha da defesa do Tricolor do Pici e fez o gol que o colocou na artilharia do Campeonato Brasileiro ao lado de Yuri Alberto do Corinthians, com 13 gols.

