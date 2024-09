A- A+

Futebol Pernambucano Vitória x Jaguar: saiba onde assistir confronto que define quem sobe à Série A1 Duelo acontece neste sábado (14), às 15h, no Barbosão

Vitória x Jaguar decidem o primeiro classificado à Série A1 do Campeonato Pernambucano de 2025. Neste sábado (14), às 15h, no Estádio Barbosão, em Chã Grande, o Jaguar tem a cômoda situação de quem venceu o primeiro jogo por três gols de diferença. Por outro lado, ao Vitória só resta produzir uma virada histórica.

A partida de ida aconteceu no último domingo (8), no Arruda, e o Jaguar construiu vantagem de três gols de diferença. Foram dois gols marcados por Pedro Maycon e um de Daniel Bahia.

Com isso, o Vitória precisa ganhar por quatro gols de diferença no tempo normal, se quiser a classificação. Um triunfo por três gols leva o confronto aos pênaltis. Qualquer resultado diferente disso, garante o Jaguar na primeira divisão do futebol pernambucano.

O Jaguar busca o acesso que seria inédito na sua história. Caso o Vitória consiga o resultado necessário, voltará à elite após três anos longe.

Vitória x Jaguar - saiba onde assistir

Transmissão: TV Guararapes

Horário: 15h

Data: 14/09

Local: Estádio Barbosão/Chã Grande

Veja também

Sport Di Plácido participa de atividade e pode reforçar Sport contra CRB