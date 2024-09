A- A+

Futebol Pernambucano Cabense e Decisão empatam no jogo de ida da semifinal da Série A2 Neste sábado (7), a equipes ficaram no 1 x 1, deixando tudo para o jogo de volta

Cabense e Decisão não construíram vantagem para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano Série A2. Neste sábado (7), no Estádio Gileno de Carli, no Cabo de Santo Agostinho, as equipes ficaram no empate de 1 x 1. O jogo de volta será no próximo final de semana.

A partida, mesmo sob um forte calor, começou com muita intensidade de ambos os lados. As equipes não pouparam energia nos minutos iniciais e criaram oportunidades, levando perigo ao gol adversário.

Mas o gol só saiu aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa do Decisão afastou mal e a bola sobrou para Michel Potiguar na entrada da área, o camisa 11 da Cabense teve tempo para arrumar o corpo e soltou uma bomba, impossível para o goleiro, placar aberto.

O segundo tempo iniciou da mesma forma que a etapa anterior, mas com os times cometendo um maior número de erros. Quando já eram jogados 26 minutos, o Decisão conseguiu fazer uma grande jogada pelo lado esquerdo, Anderson Paulista, ex-Santa, encontrou o lateral Lucas Santos espetado, o camisa 6 por sua vez só precisou escorar a bola para Bambam, centroavante do Bode do Moxotó, que só empurrou para deixar tudo igual.

Na reta final do jogo, o time do Cabo de Santo Agostinho teve um gol de Michel Potiguar anulado, assinalado o impedimento. Por outro lado, o Decisão também teve um gol anulado, Bambam não tocou na bola, mas atrapalhou o goleiro adversário em um lance de finalização de fora da área.

Com o empate em 1 x 1, os times precisam de uma vitória simples no segundo jogo. O duelo de volta está marcado para o dia 15 de setembro, no domingo, às 15h, no Odilon Ferreira, em Sertânia.

