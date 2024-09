A- A+

Pernambuco Jaguar x Vitória: saiba onde assistir o confronto de ida da semifinal do Pernambucano A2 Partida acontece neste domingo (8), às 15h, no Arruda

Jaguar e Vitória se enfrentam neste domingo (08) no jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano Série A2. O duelo acontece no estádio do Arruda, às 15h.

Na primeira fase, o Vitória das Tabocas terminou na liderança com uma campanha de 22 pontos, com 7 vitórias, 1 um empate e 1 derrota. Por conta disso, o Tricolor alcançou vaga direta à semifinal.

O Jaguar ficou na 4ª posição na fase inicial e precisou jogar uma eliminatória na segunda fase, diante do Ypiranga. Na ocasião, o time de Jaboatão dos Guararapes goleou a Máquina de Costura pelo placar de 4x0.

Quando se enfrentaram na primeira fase, Jaguar e Vitória se encontraram no próprio estádio do Arruda. O Tricolor das Tabocas levou a melhor e venceu pelo placar de 1x0 com gol anotado pelo atacante Rodrigo.

A partida de volta está marcada para o dia 14 de setembro, no estádio Barbosão, às 15h. A equipe que avançar terá vaga garantida na elite do futebol estadual em 2025.

Jaguar x Vitória: confira transmissão

Transmissão: FPF TV (Youtube)

Horário: 15h

Data: 08/09

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)



