Zé Roberto 'completa' quadro de medalhas e não garante que fica na seleção de vôlei

Presente na conquista de três medalhas de ouro olímpicas e uma de prata, o técnico José Roberto Guimarães celebrou um bronze em Olimpíadas pela primeira vez neste sábado, ao comandar a seleção brasileira feminina de vôlei que venceu a Turquia na disputa do terceiro lugar dos Jogos de Paris. Treinadores não recebem medalhas olímpicas, mas a conquista fica no histórico do paulista de 70 anos, um ícone do esporte nacional.





ESSE BRONZE É NOSSO!



O que essa seleção jogou em #Paris2024, é digno do Museu do Louvre! É ARTE!#JogosOlímpicos #TimeBrasil #XP pic.twitter.com/IJjOFRsq8s — Time Brasil (@timebrasil) August 10, 2024





Zé também subiu ao lugar mais alto do pódio como treinador da seleção feminina, em Pequim-2008 e Londres-2012, além da prata em Tóquio, em 2021. O currículo com títulos e um vice-campeonato não o impediu de valorizar muito o bronze deste sábado e o trabalho das jogadoras.



"Elas valorizaram muito esse bronze. Todos queriam o ouro, os outros também treinaram. Quando perdemos, mostrou que a gente tinha de trabalhar mais, quando não ganha, diz que tem de trabalhar mais. Importante a atitude que elas tiveram, representaram nosso povo. Elas tinham caído de pé e o povo reconheceu isso. Queremos representar nossa gente, essa é a nossa missão e por isso fico feliz. Se doaram o tempo inteiro até finalizar o último ponto", disse.



A possibilidade de tentar levar a seleção brasileira feminina à conquista de mais uma medalha, nos Jogos de Los Angeles-2028, ainda vai ser avaliada pelo treinador, que não garante a continuidade do trabalho. O que a gente combinou é de conversar com a Confederação para fazer retrospecto do que foi, ver o que foi o ciclo. Futuro, não sei, sinceramente. Não me preparei para esse momento. Vou ver com a família, muita coisa para ver", limitou-se a dizer.

