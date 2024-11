A- A+

NBA Curry brilha em reencontro com Klay Thompson e Warriors vencem Mavericks na NBA Rodada da NBA também contou com vitória do Phoenix Suns, novo líder da Conferência Oeste, e um tropeço do Boston Celtics

No retorno de Klay Thompson a São Francisco, o Golden State Warriors aproveitou o apoio da torcida para superar o Dallas Mavericks por 120 a 117, na noite desta terça-feira (12).

A rodada da NBA também contou com vitória do Phoenix Suns, novo líder da Conferência Oeste, e um tropeço do Boston Celtics.



A partida em São Francisco reuniu Stephen Curry e Klay Thompson, que formaram a dupla conhecida como "Splash Brothers" no Golden State. Famosos pelos recordes e marcas importantes nas cestas de três pontos, eles jogaram juntos entre 2011 e 2024 e conquistaram quatro títulos da NBA - estiveram em seis finais.



Nesta terça, porém, estiveram em lados opostos da quadra, já que Thompson se tornou a principal contratação dos Mavericks para a nova temporada da NBA. E, neste primeiro reencontro, Curry levou a melhor tanto individual quanto coletivamente. Ele registrou sua maior pontuação da temporada até agora, com 37 pontos, e foi o cestinha da partida.



O astro dos Warriors também anotou nove assistências e seis rebotes, contra 22 pontos, quatro rebotes e três assistências de Thompson. O maior destaque dos visitantes foi Luka Doncic, com 31 pontos, oito rebotes e seis assistências.



A partida foi precedida de uma homenagem dos Warriors a Thompson Um vídeo sobre a trajetória do jogador na equipe foi exibido no telão do Chase Center. Antes, o jogador dos Mavericks foi cercado por 400 funcionários da franquia da Califórnia num "corredor" do ônibus até a quadra, entre palmas e gritos de "capitão Klay".



"Acho que o que ele superou é quase sem precedentes", disse o técnico dos Warriors Steve Kerr, em referências aos problemas físicos enfrentados pelo seu ex-jogador nas últimas temporadas.

"Nos últimos dois anos depois que ele voltou, ele lutou para conciliar tudo isso, perdendo aquelas temporadas. Todos nós vimos isso, o vimos lutar com isso emocionalmente. Nós o vimos lutar para recuperar seu jogo. Ele nos ajudou a ganhar um campeonato, liderou a liga em cestas de três pontos há dois anos, ele fez muitas coisas incríveis", completou.





O nono triunfo dos Warriors em 11 jogos manteve quente a disputa pela liderança da Conferência Oeste. A ponta agora é ocupada, pelos critérios de desempate, pelo Phoenix Suns, que também venceu na rodada. Fora de casa, o time derrotou o Utah Jazz por 120 a 112.



Devin Booker, com 31 pontos, e Mason Plumlee, com um "double-double" de 15 pontos e 14 rebotes, comandaram os visitantes rumo à nona vitória. John Collins, com 29 pontos e 10 rebotes, foi a referência do Jazz, a pior equipe do Oeste neste momento, com apenas duas vitórias em 10 jogos.



Pela Conferência Leste, o Boston Celtics decepcionou a torcida ao ser batido pelo Atlanta Hawks por 117 a 116, em casa. Vindo de duas derrotas seguidas, e sem o astro Trae Young, a equipe de Atlanta contou com a inspiração de Dyson Daniels, e seus 28 pontos, e com o "double-double" de Jalen Johnson, responsável por 18 pontos, 13 rebotes e 10 assistências.



Pelos Celtics, que sofreram a terceira derrota em 12 partidas, Jaylen Brown foi o destaque, com 37 pontos. Jayson Tatum não passou dos 20 pontos enquanto Derrick White registrou 31. A equipe de Boston ocupa a vice-liderança do Leste, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, único invicto até agora, com 12 vitórias Os Hawks aparecem em oitavo lugar na mesma tabela, com cinco triunfos e sete revezes.



Confira os resultados da noite desta terça-feira (12):



Orlando Magic 114 x 89 Charlotte Hornets

Boston Celtics 116 x 117 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 123 x 121 Miami Heat

Philadelphia 76ers 99 x 111 New York Knicks

Milwaukee Bucks 99 x 85 Toronto Raptors

Utah Jazz 112 x 120 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 122 x 108 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 120 x 117 Dallas Mavericks



Acompanhe os jogos desta quarta-feira (13):



Orlando Magic x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Boston Celtics

New York Knicks x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Washington Wizards

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Phoenix Suns

