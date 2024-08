A- A+

Congo 20 mortos e 100 desaparecidos em naufrágio de barco no Congo Embarcação virou com mais de 300 pessoas a bordo e buscas continuam

Ao menos 20 pessoas — incluindo um bebê — morreram e outras 100 desapareceram em um naufrágio de um barco superlotado que afundou no Rio Lukenie, província de Mai-Ndombé a oeste da República Democrática do Congo no fim de semana, disseram autoridades locais na terça-feira.

A embarcação de madeira motorizada estava "sobrecarregada" transportando cerca de 300 pessoas e mercadorias quando atingiu um pedaço de madeira e afundou.

Ela se dirigia para a cidade de Nioki, disse o administrador do distrito de Kutu, Jacques Nzenza, à AFP.

"Ontem encontramos quatro corpos e hoje mais 16 foram recuperados, incluindo um bebê de nove meses ", disse ele, acrescentando que as buscas continuam.

Viagens por rios e lagos são comuns no vasto país da África Central, onde estradas transitáveis são escassas.

"Estamos constantemente lembrando a todos que é proibido navegar à noite, porque é muito perigoso", disse Nzenza.

Recentemente o país já teve outros grandes acidentes de embarcações marítimas. Pelo menos 25 pessoas morreram em julho quando um barco no rio Congo afundou na província oriental de Maniema. Cerca de 100 morreram em 2019 em um naufrágio no Lago Kivu.

