A- A+

EUA 2,5 km do Pentágono e 7 km da Casa Branca: colisão aérea foi no 'coração de Washington' Não há nenhum indício de que tenha havido sobreviventes

A colisão aérea envolvendo um avião com 64 pessoas e um helicóptero do Exército dos Estados Unidos aconteceu no "coração" da cidade. O avião comercial caiu no rio Potomac, no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, quando se preparava para pousar, na noite dessa quarta-feira (horário brasileiro).



No entorno do local, há diversos monumentos e pontos importantes para a política do país. O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, está a apenas 2,5 quilômetros de onde tudo ocorreu. A Casa Branca, residência oficial e principal local de trabalho do presidente do país, fica a cerca de 7 quilômetros.



De acordo com a imprensa americana, cerca de 30 corpos foram retirados das águas durante a madrugada. Não há nenhum indício de que tenha havido sobreviventes.

Equipes de bombeiros, emergência e polícia, juntamente com outras agências parceiras, estão envolvidas em uma operação de busca e resgate no rio. O trabalho enfrenta dificuldades pelas condições climáticas da região, que sofre com muito vento e frio.

O jato, que operava como voo 5342 da American Airlines, foi identificado como modelo Bombardier CRJ700, e tinha 65 assentos. De acordo com comunicado da companhia aérea, havia 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo. A aeronave partiu de Wichita, no Kansas, cerca de 2010 quilômetros do acidente.

O helicóptero envolvido era um UH-60 Black Hawk, de acordo com a FAA. Segundo um oficial do Exército, ouvido pelo New York Times, havia três pessoas a bordo. A aeronave estava operando em Fort Belvoir, na Virgínia, e estava realizando um voo de treinamento. A informação foi publicada no X pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, que classificou o acidente como “absolutamente trágico”.

Todas as decolagens e aterrissagens foram interrompidas no aeroporto, enquanto o pessoal de emergência respondia a um "incidente de aeronave". O presidente Donald Trump afirmou que está sendo "totalmente informado sobre o terrível acidente no Aeroporto Nacional Reagan" e reagiu: "Que Deus abençoe suas almas", disse ele, em um comunicado. Nas redes sociais, Trump colocou em dúvida as causas do acidente.

Veja também