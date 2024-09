26ª edição da Jornada Nacional de Imunizações começa nesta quarta-feira (18), no Recife Expo Center

A- A+

A partir da próxima quarta-feira (18), até a sexta-feira (20), o Recife Expo Center, no bairro do Recife, recebe a 26ª edição da Jornada Nacional de Imunizações.

Considerado o maior encontro do mundo sobre o tema, e realizado pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a jornada terá cerca de 70 atividades, conduzidas por palestrantes brasileiros e estrangeiros.

A programação abordará tópicos de grande interesse para a saúde pública. Entre os destaques estão as discussões a respeito da dengue — cujo número de casos prováveis aumentou 395% em Pernambuco este ano —, zika, chikungunya, malária, vacinas em desenvolvimento, estoques de vacinas, risco de retorno de doenças controladas, infecções respiratórias, vacinação e mudança climática, e combate às fake news.

O congresso também é uma oportunidade para compartilhar experiências, tais quais a vacinação escolar em Petrolina e no estado de Pernambuco de forma geral, e algumas das estratégias adotadas durante as enchentes que afetaram cerca de 2,4 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul entre o fim de abril e o início de maio deste ano.

Como já é tradicional, a Jornada contará com a presença de representantes de instituições fundamentais para a vacinação no Brasil.

Estarão presentes: Eder Gatti; o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Jarbas Barbosa, diretor da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) - via vídeo; Socorro Gross, representante da OPAS no Brasil, Gerson da Costa Filho, oficial de Saúde da Unicef no Brasil; e Zilda do Rego Cavalcanti, secretária de saúde de Pernambuco.

Confira mais alguns palestrantes, em ordem alfabética:

- Cristiana Toscano, membro do Grupo de Trabalho para Vacinas Covid-19 do Grupo Estratégico Internacional de Experts em Vacina e Vacinação da OMS e representante da SBIm em Goiás;



- Eduardo Jorge da Fonseca Lima, presidente da Jornada, representante da SBIm em Pernambuco e coordenador do Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (IMIP);



- Isabella Ballalai, diretora da SBIm, membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e membro do Grupo Consultivo da Vaccine Safety Net, da Organização Mundial da Saúde (OMS);



- Lely Stella Guzman Barreira, assessora de Imunização da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) no Brasil;



- Luciana Bergamo, promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP;



- Mônica Levi, presidente da SBIm, membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e membro da Sociedade Lationoamericana de Infectologia Pediátrica (Slipe);

- Nancy Bellei, consultora Ad Hoc do Ministério da Saúde para Influenza, VSR e Covid-19 e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para Influenza e Covid-19;



- Renato Kfouri, vice-presidente da SBIm, membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), presidente da Câmara Técnica de Verificação da Eliminação do Sarampo, Rubéola e Síndrome da Rubéola Congênita no Brasil e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria;



- Sue Ann Costa Clemens, diretora da Unidade de Pesquisa de Oxford na América Latina, coordenadora dos estudos clínicos da vacina Covid-19 Oxford/Astrazeneca no Brasil e conselheira Sênior da Fundação Bill e Melinda Gates.

